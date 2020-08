Lukashenko ordena fim dos protestos e controlo das fronteiras

"Não deve haver mais nenhum distúrbio em Minsk. As pessoas estão cansadas e pedem paz e tranquilidade", disse Lukashenko após uma reunião do conselho de segurança do seu governo, segundo declarações divulgadas pela agência estatal Belta.

Lukashenko ordenou o reforço do controlo nas fronteiras "para impedir que combatentes, armas, munições ou dinheiro provenientes de outros países entrem na Bielorrússia para financiar os distúrbios".

Ao Ministério da Defesa, o Presidente pediu "atenção particular aos movimentos de tropas da NATO no território da Polónia e da Lituânia", dois países com fronteira com a Bielorrússia, acrescentando que "não se hesite em dirigir as Forças Armadas na direção dos seus movimentos".

Segundo a agência, Lukashenko deu também instruções para que os serviços secretos acentuem os esforços para encontrar os organizadores dos protestos e identificar fontes de financiamento.

Lukashenko pediu ainda ao Governo que "assegure o bom funcionamento das empresas", numa altura em que a oposição apelou para uma greve seguida em várias indústrias vitais para economia bielorrussa.

A crise na Bielorrússia foi desencadeada após as eleições de 09 de agosto, que segundo os resultados oficiais reconduziram Alexander Lukashenko, no poder há 26 anos, para um sexto mandato, com 80% dos votos.

A oposição denuncia a eleição como fraudulenta e milhares de bielorrussos saíram às ruas por todo o país para exigir o afastamento de Lukashenko.

Os protestos têm sido duramente reprimidos pelas forças de segurança, com quase 7.000 pessoas detidas, dezenas de feridos e pelo menos três mortos.