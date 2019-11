As mais lidas

"Bolieiro assume candidatura à liderança do PSD/A" é o título da manchete fotográfica. "Suspeita de crimes económicos leva PJ à Santa Casa" e "Lagoa quer transformar-se em 'smart city' e captar investidores" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.

A manchete do Açoriano Oriental destaca que Luís Rodrigues, um administrador associado à recuperação financeira da TAP, vai ser o novo presidente da transportadora aérea açoriana.

