Luís Rego Júnior volta ao Nacional e vai disputar o Rali Vidreiro

O campeão de ralis dos Açores está de novo no continente. Luís Rego Jr., que se prepara para revalidar o título açoriano, vai ao Rali Vidreiro, prova onde quer continuar a ganhar experiência nas provas do Campeonato de Portugal de Ralis, bem apoiado nos conhecimentos do seu navegador Jorge Henriques.

“Vamos estar nesta prova com o mesmo objetivo do rali de Amarante. Para nós é sempre tudo novo, e queremos aprender ao máximo, para conseguir preparar o futuro em termos desportivos. O Rali Vidreiro vais ser mais uma estreia, onde queremos promover e dignificar o nome dos Açores”, disse Luís Rego Jr, em declarações reproduzidas no comunicado de imprensa da ARC Sport, empresa que vai prestar assistência ao Ford Fiesta R5 do campeão açoriano.

O Rali Vidreiro Centro de Portugal disputa-se a 4 e 5 de outubro na região da Marinha Grande e conta com 8 provas especiais de classificação. A lista de inscritos conta com 78 equipas, encabeçada pelo líder do Nacional Ricardo Teodósio. Bruno Magalhães, Armindo Araújo e José Pedro Fontes também vão à prova na Marinha Grande, com Miguel Barbosa a ser o único ausente do top-5.