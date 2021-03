Luís Gil Bettencourt prepara novo trabalho discográfico

De acordo com nota, este novo trabalho conta com o apoio da Cooperativa Praia Cultural e será lançado nos próximos meses.







Citado na mesma nota, José Luís Peixoto refere que "há muitas formas de escrever palavras para serem musicadas, mas sendo o Luís Gil Bettencourt um músico excecional, faz com que seja mais confortável para quem escreve”.







Para Luís Gil Bettencourt, “respeitando o incrível escritor que é José Luís Peixoto, a responsabilidade e delicadeza de tratar suas palavras, é sagrada”.







As temáticas que estão presentes nos poemas, de acordo com José Luís Peixoto, “têm um pouco a ver com os cruzamentos como vejo o mundo e aquilo que tenho para dizer, e também a forma como entendo o próprio Luís Gil Bettencourt, que tem valores muito marcados e muito fortes que coincidem com os meus em múltiplos aspetos".







A nota explica que os temas foram escritos nesta altura de pandemia: "Não nos podemos esquecer que estas palavras foram escritas neste tempo tão fora do comum que estamos a viver, este tempo de confinamento que também, de certa forma, tem contribuído para exaltar certos sentimentos que em outras ocasiões não estávamos despertos para eles ou pelo menos não desta maneira".







Luís Gil Bettencourt, acrescenta que a sua missão neste trabalho, é a mais fácil, “pois a palavra é que é a rainha deste momento, como também a troca de palavras entre nós dois sobre o resultado, naturalmente que muito me ajuda no sentido de ter confiança no que a mim me cabe”.

