O micaelense Luís Cabral começou o ano velocipédico nacional de forma positiva, chegando dentro dos 50 primeiros ciclistas que cortaram a meta da Prova de Abertura - Região de Aveiro. A representar mais uma vez as cores da Feirense, o jovem, que no domingo da prova completou 20 anos, terminou na 46.ª posição (entre 130), a 43 segundos do vencedor, o espanhol Alberto Gallego, da Rádio Popular/Boavista, que concluiu a prova em 4h52m59s.



A corrida teve ainda mais um açoriano em prova: o terceirense Lucas Mendonça, a correr pela ACDC Trofa / Trofense, finalizou na 65.ª posição, a 1m04 do vencedor, naquela que foi a sua estreia na nova equipa e a correr ao lado dos profissionais

A corrida que inaugurou a época de ciclismo de estrada a nível nacional começou em Albergaria-a-Velha e terminou em Vagos, ao longo de 181,3 quilómetros com apenas um prémio de montanha - a contagem de 2.ª categoria Talhadas, a meio do percurso.



E foi precisamente na subida para o prémio de montanha que se deu uma queda no pelotão que permitiu ao quarteto em fuga - onde estava Gallego - ganhar o tempo suficiente para discutir a vitória. O ciclista daRádioPopular - Boavista atacou os colegas fugitivos a 20 quilómetros do fim e só parou quando cortou a linha de meta.

Atrás, Luís Cabral seguia junto do pelotão que resistiu à chuva que caiu no distrito de Aveiro, acabando entre os 50 primeiros. Na classificação da juventude, o micaelense foi o melhor da equipa, parando o cronómetro na 20.ª posição, a 25 segundos de Fábio Costa, da Kelly / InOutBuild / UDO.