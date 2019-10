Lucro do Novo Banco dos Açores sobe 27,6% para 3,7 ME no 3.º trimestre

O lucro do Novo Banco dos Açores aumentou 27,6% no terceiro trimestre deste ano para 3,7 milhões de euros, anunciou este sábado em comunicado.

No comunicado, o banco refere que manteve “uma ampla atividade de proximidade com os seus clientes, principalmente no setor primário” e com “enfoque na indústria transformadora e turismo”.

De acordo com a instituição, o Novo Banco dos Açores continua a registar "uma evolução positiva no contínuo desenvolvimento da sua atividade, que se comprova pelo aumento dos depósitos que no período em análise e face ao período homólogo de 2018, tiveram um crescimento de 7,4%".

"Quanto à concessão de crédito, no mesmo período, também cresceu 0,7%, valor este que em termos reais aumentou muito mais já que o crédito vencido teve uma importante redução, pois passou de cerca de 17,5 milhões de euros para cerca de 11,0 milhões de euros", lê-se ainda no comunicado.

O único banco a operar na Região Autónoma com sede nos Açores adianta ainda que "o resultado financeiro, no 3.º trimestre de 2019, registou um acréscimo de 7,7% face ao mesmo período de 2018, enquanto o Produto Bancário Comercial aumentou 4,5% e o Produto Bancário Total aumentou 6,2%".

“Acresce que o montante dos impostos calculados neste 3.º trimestre de 2019 foi de 2 milhões de euros contra 1,4 milhões de euros em setembro de 2018”, lê-se no comunicado, acrescentando que "o último rácio de Solvabilidade do Novo Banco dos Açores, de agosto de 2019, situava-se em 14,15%, o que atesta bem a solidez" da instituição bancária.