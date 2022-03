Londres acusa Moscovo de estar por detrás de falsas chamadas para ministros britânicos

O ministro da Defesa, Ben Wallace, revelou que o farsante conseguiu falar com ele numa chamada de vídeo na quinta-feira, a ministra do Interior, Priti Patel, recebeu uma chamada semelhante, e a ministra da Cultura, Nadine Dorries, disse que foi feita uma tentativa falhada de falar com ela.

Wallace disse que ficou desconfiado e desligou depois de a pessoa que fez a chamada ter "colocado várias perguntas enganosas" e acusou a Rússia de "truques sujos".

Também Max Blain, o porta-voz do primeiro-ministro, Boris Johnson, afirmou hoje que "o Estado russo foi responsável pelas chamadas falsas feitas aos ministros do Governo na semana passada".

As autoridades britânicas receiam que a Rússia possa libertar ‘clips’ adulterados das chamadas como parte de uma campanha de desinformação e para embaraçar o Reino Unido.

Blain advertiu que "não será a última tentativa", e acusou o Presidente russo, Vladimir Putin, de encenar distrações "para esconder a dimensão do conflito e as falhas da Rússia no campo de batalha", na invasão da Ucrânia.