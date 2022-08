Liz Truss continua a somar apoios para suceder a Boris Johnson

Depois de um início de campanha muito aberto e dos votos reservados aos deputados do partido apenas para escolher os dois finalistas, o ‘suspense’ sobre quem será o lider conservador e, consequentemente, primeiro-ministro, parece estar a cair.

Por ocasião de um debate entre os dois candidatos organizado em Exeter (sudoeste), a ex-candidata Penny Mordaunt, que ficou em terceiro na corrida a Downing Street após a votação dos deputados, deixou o silêncio para apoiar o chefe da diplomacia.

Recusando-se a ser um " cata-vento”, afirmou que tinha de fazer uma escolha "difícil". "Gosto de ambos os candidatos", mas "já vi o suficiente para saber quem é a pessoa em que vou acreditar. E esta é a Liz Truss”, declarou.

O candidato preferido dos deputados, o ex-ministro das Finanças Rishi Sunak, de 42 anos, elogiado pela sua ação durante a pandemia de covid-19, é significativamente menos popular junto da base do partido para se tornar o próximo chefe de governo.

Com sondagens favoráveis após os primeiros duelos televisivos entre ela e Sunak, Liz Truss, de 47 anos, que promete cortes de impostos significativos, vê a mobilização e apoio multiplicarem-se.

O atual ministro das Finanças, Nadhim Zahawi, declarou-se apoiante de Truss, dizendo hoje no Daily Telegraph que iria "derrubar a ortodoxia económica cansada e gerir a nossa economia de uma forma conservadora".

Truss também conta com o apoio do colega da Defesa, Ben Wallace, do ex-ministro para a Irlanda do Norte Brandon Lewis, e da candidata derrotada Suella Braverman, entre outros.

Todas as sondagens entre os membros do partido no poder indicam que Truss é a favorita das bases, em comparação com o apoio maioritário que Sunak recebeu dos deputados.

Os votos postais dos cerca de 180.000 militantes conservadores deverão começar a ser recebidos na próxima semana, esperando-se que os resultados sejam conhecidos a 05 de setembro. O vencedor será também o próximo chefe de governo britânico.