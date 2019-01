Na primeira página, é dado ainda espaço às declarações do treinador do Santa Clara, em antecipação do jogo de hoje frente ao Benfica; e ainda uma entrevista com o líder do Bloco de Esquerda nos Açores.

O aumento das insolvências e a diminuição das constituições de empresas é outro dos temas em destaque nesta edição, tal como o lançamento de novo concurso para a construção de um navio de passageiros.