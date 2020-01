Livraria SolMar apresenta os Melhores Livros de 2019

A edição deste ano conta com a participação de Maria João Gouveia (Estúdio 13), Leonardo (poeta), Maria Isabel Albergaria (presidente do Conselho do Conservatório Regional de Ponta Delgada), Daniela Medeiros (Mestre em Literatura), e Conceição Mendonça (professora de Filosofia e Psicologia no Ensino Secundário).



Recorde-se que esta é uma iniciativa que começou nos anos 90 e tem-se prolongado no tempo, tendo como principal objetivo" dar a conhecer os livros que constituíram no ano transato a preferência dos cinco leitores convidados, personalidades distintas em várias áreas profissionais.



Para além da seleção apresentada pelos convidados, a própria livraria oferece um leque de obras que, a nível de mercado livreiro, constituíram os grandes destaques de 2019, tanto na produção literária internacional, como também na escrita nacional e regional.