Lista de utentes sem médico de família reduzida a metade

As mais lidas

O Desporto revela que a Volta a São Miguel está no Nacional de Sub-23, que o Sporting Ideal desperdiçou dois pontos, e que o Santa Clara não vence no Estádio de São Miguel há três meses e meio.

Nesta edição, pode ler ainda trabalhos sobre a certificação do matadouro de São Miguel e sobre o livro "A morte é um dia que vale a pena viver".

Açoriano Oriental desta segunda-feira dá conta da redução do número de residentes em São Miguel sem médico de família e noticia que a Unidade de Saúde de Ilha pretende conseguir ter todos os utentes com médico de família ainda este ano.

