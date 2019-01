Lions Clube de Nordeste organizaram rastreio à visão

Os Lions Clube de Nordeste, levaram a cabo um rastreio à visão aos alunos do 1º ao 5º ano de escolaridade do concelho, numa iniciativa que abrangeu 240 alunos dos 6 aos 13 anos.

O rastreio foi realizado nas escolas básicas da Salga, Achadinha, Achada, Algarvia, Lomba da Fazenda e Vila de Nordeste e ainda na Escola Básica e Secundária de Nordeste.





De acordo com nota de imprensa, “foi com muita satisfação que o Lions Clube de Nordeste abraçou esta causa e, periodicamente, realiza esta iniciativa nas escolas do Nordeste, de modo a ajudar a identificar os alunos que têm dificuldades de visão, contribuindo para a qualidade da saúde visual destas crianças e também para a melhoria do aproveitamento escolar de cada aluno que precisa de óculos”.





O movimento Lions tem como objetivo “combater a cegueira evitável e melhorar a qualidade de vida das pessoas portadoras de deficiências visuais. Os Lions promovem a conscientização e a informação da comunidade sobre a visão e sobre as situações que podem levar à cegueira se não forem tratadas”, finaliza a nota.