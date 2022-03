Ligações aéreas e marítimas à ilha de São Jorge reforçadas

Na quinta-feira, a Atlânticoline, empresa pública responsável pelo transporte marítimo de passageiros e viaturas nos Açores, transportou perto de 400 pessoas de São Jorge para outras ilhas, indicou à Lusa fonte da empresa.

Várias pessoas decidiram abandonar a ilha, o que exigiu um reforço do número de ligações aéreas e marítimas.

De acordo com fonte do gabinete de comunicação da Atlânticoline, na quinta-feira à noite foi realizada uma viagem extraordinária com partida de São Jorge, a somar-se à realizada durante a manhã.

Na viagem da manhã foram transportados 154 passageiros e 13 viaturas e, na da noite, 234 passageiros e 14 viaturas.

Segundo a Atlânticoline, “a média de passageiros embarcados nas Velas por viagem em fevereiro foi de 32” e “a média de viaturas foi de cinco”.

No âmbito do reforço de viagens na operação que liga São Jorge, Pico e Faial, a empresa indicou que para hoje estavam programadas duas viagens, mas já foi adicionada uma terceira, a meio da tarde.

“A título excecional e tendo em conta a dificuldade dos jorgenses em conseguir caixas de transporte para animais”, a Atlânticoline está “a permitir o embarque dos mesmos sem caixas”.

Também a SATA, única companhia aérea que voa para São Jorge, reforçou o número de voos.

Esta quinta-feira, a SATA efetuou cinco voos entre aquela ilha e as ilhas Terceira e São Miguel, dois programados e três extraordinários.

Para hoje estão previstos mais três voos, um já programado para a ilha Terceira e dois extraordinários para Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

“Havendo necessidade, a SATA tem capacidade de reforço”, avançou, em declarações à Lusa, fonte do gabinete de comunicação da companhia aérea açoriana, acrescentando que a empresa está “a acompanhar a situação” junto das autoridades locais.

No entanto, a fonte não soube precisar o número de passageiros transportados na quinta-feira.