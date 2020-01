Líder parlamentar do PSD/Açores diz que Bolieiro vai levar partido à vitória

"Sei que José Manuel Bolieiro vai ser capaz de liderar o nosso partido rumo, desde já, à vitória em outubro de 2020", considerou Luís Maurício, intervindo no 24.º congresso do PSD/Açores, que se realiza até domingo na Madalena, no Pico.

Depois, dirigindo-se ao presidente dos sociais-democratas açorianos, vincou: "Aquilo que tu precisares, aqui estamos para atingir o objetivo do nosso partido e, estou certo, aquilo que os açorianos esperam com tranquilidade: a mudança".

Maurício, líder da bancada do PSD na Assembleia Legislativa Regional, diz que os 'laranjas' têm feito, no parlamento dos Açores, "um esforço no sentido de associar o papel fiscalizador do maior partido da oposição com o de um partido preponente e com alternativas".

E acrescentou: "Temos procurado fazer com que as nossas propostas sejam entendidas como propostas responsáveis e que representem uma mais-valia para todos os açorianos".

Contudo, o PS, que detém maioria no parlamento e lidera o Governo dos Açores, recusa em "muitas circunstâncias" propostas parlamentares do PSD para depois, "mais tarde", as apresentar "com outra designação mas com um conteúdo que não difere" das propostas sociais-democratas, acusou.

O PSD/Açores reúne-se até domingo na ilha do Pico, no primeiro encontro magno dos sociais-democratas açorianos sob a liderança de José Manuel Bolieiro e com as eleições regionais deste ano como pano de fundo.

No 24.º congresso do PSD/Açores estão a ser debatidas várias propostas temáticas, bem como a moção global de estratégia "Confiança", apresentada por Bolieiro, eleito presidente em dezembro último.

Alguns dos proponentes das propostas temáticas são a ex-eurodeputada do partido Sofia Ribeiro, o antigo secretário-geral do PSD/Açores António Almeida, o antigo candidato à liderança da estrutura Pedro Nascimento Cabral e a JSD do arquipélago, que, como estrutura, apresenta também um texto a debate.

Hoje, para além dos debates e votações das propostas temáticas, são também eleitos os novos órgãos regionais do partido, e, no domingo, pelas 12:00 (13:00 em Lisboa), haverá a sessão de encerramento do congresso.

José Manuel Bolieiro, vice-presidente de Rui Rio na direção nacional do PSD, foi eleito em dezembro líder do PSD/Açores, eleição para a qual era o único candidato, com 98,5% votos.