Líder do PSD/Açores saúda Rui Rio pela vitória nas diretas

"Uma palavra para o reeleito presidente da Comissão Política Nacional do PSD, o companheiro Rui Rio. Felicito-o pela sua eleição, ontem [sábado] mesmo, e compreendo, por isso, a sua ausência", declarou Bolieiro, dirigindo-se à plateia do 24.º Congresso do PSD/Açores, que hoje termina na ilha do Pico.

Em nome do "interesse" dos Açores, Bolieiro dirigiu-se a Rui Rio: "transmito-lhe a deliberação unânime deste congresso de que trabalharemos para conseguir uma representação dos Açores no Parlamento Europeu, designadamente através da criação de círculo eleitoral próprio".

O PSD/Açores está reunido desde sexta-feira na ilha do Pico, no primeiro encontro magno dos sociais-democratas açorianos sob a liderança de José Manuel Bolieiro e com as eleições regionais deste ano como pano de fundo.

Bolieiro foi escolhido por Rui Rio em julho de 2019 para vice-presidente do PSD.

Rui Rio renovou no sábado o mandato como presidente do PSD, com cerca de 53% dos votos na segunda volta das eleições diretas, enquanto o seu adversário, Luís Montenegro, teve 46,98%.

O líder social-democrata afirmou, após serem conhecidos os resultados das diretas, que o PSD não está "partido" e que conta com todos que trabalhem “com estabilidade e lealdade”.