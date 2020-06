Líder do PSD/Açores quer tarifa única para residentes nos voos inter-ilhas

Citado em nota de imprensa, José Manuel Bolieiro apontou que “a existência de preços diferentes nas ligações inter-ilhas invalida a ideia de um mercado regional e de conhecimento dos Açores pelos açorianos” e afirmou que, “com uma tarifa única de 60 euros, o passageiro residente escolherá a ilha de destino com base no seu interesse, e não no preço”.

O líder da estrutura regional social-democrata, que falava na oitava edição do Congresso da Sociedade, dedicada à ilha do Pico, referiu que “este é o mesmo princípio consagrado nas ligações entre os Açores e o continente”, em que é aplicado um sistema de reembolso, para os residentes no arquipélago, da diferença do bilhete comprado e o valor máximo de 134 euros, por viagem de ida e volta.

“Os Açores têm capacidade, internamente, para assegurar e até garantir cofinanciamento, para que a operadora de transporte aéreo inter-ilhas possa criar uma tarifa única”, considerou, acrescentando que “não se trata, ao contrário do que outros preferem, de subsidiar o passageiro, mas sim de aliviar os seus custos financeiros”.

José Manuel Bolieiro destaca que esta medida “não obriga o passageiro a ir à procura do subsídio, pagando a totalidade à cabeça, e esperando, depois, por um reembolso”.

Os custos desta tarifa “serão suportados pelo erário público, que compensará a operadora que assegura o serviço público do transporte aéreo inter-ilhas, garantindo a sua sustentabilidade”, esclareceu o dirigente partidário.

“Esta não é uma proposta de circunstância, mas sim um pensamento doutrinário, que visa libertar a sociedade do jugo do poder político subsidiador. Isto é, que liberta o cidadão: escolhe como quer, tem um custo compatível com o seu orçamento familiar e cumpre o desígnio de um verdadeiro mercado regional”, concluiu.