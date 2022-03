Líder do PS/Açores acusa Governo de "negociações à socapa" para viabilizar Orçamento

O líder da bancada socialista no parlamento açoriano acusou o Governo PSD/CDS-PP/PPM de “negociações à socapa” para viabilizar o Orçamento para 2022, desafiando-o a dizer o que pensa sobre as condições do Chega para votar favoravelmente.