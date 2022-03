Líder do Governo Regional diz que PR “não exclui” visita a São Jorge

“O senhor Presidente da República renovou a sua total solidariedade e disponibilidade de acompanhar e de pôr ao dispor os serviços e os meios do Estado para as necessidades dos Açores e da população de São Jorge em particular, e não excluiu a possibilidade de fazer uma visita a São Jorge”, revelou.

E acrescentou: “Estamos a ver essa possibilidade [da visita]. Não posso adiantar, para já, sem confirmação. Aliás, será o senhor Presidente da República a dar nota se for caso disso, de uma deslocação o mais rapidamente possível”.

O líder do executivo dos Açores, de coligação PSD/CDS-PP, disse ainda que recebeu o contacto de Marcelo Rebelo de Sousa, tendo-lhe fornecido ao chefe de Estado “informação atualizada relativamente à situação” em São Jorge.

Na quarta-feira, o CIVISA elevou o nível de alerta vulcânico na ilha de São Jorge para V4 (de um total de cinco), o que significa “possibilidade real de erupção”.

Segundo disse aos jornalistas, na quinta-feira, o presidente do CIVISA, Rui Marques, o nível de alerta vulcânico de V4 é o mais alto possível para a atual situação, porque o nível V5 só pode ser acionado em caso de erupção.