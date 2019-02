Liceu de Ponta Delgada celebra 167 anos com colóquio

O Liceu de Ponta Delgada comemora na próxima quinta-feira, dia 21 de fevereiro, o seu 167.º aniversário com um colóquio dedicado ao património cultural, numa iniciativa conjunta da Comissão Municipal de Toponímia, Distinções Honoríficas e Património Cultural e da Associação dos Antigos Alunos do Liceu Antero de Quental.

O evento, aberto à participação do público em geral, terá lugar no Dia da Escola, na emblemática biblioteca da Escola Secundária Antero de Quental, com a presença dos atuais estudantes e de antigos alunos, para além das entidades convidadas e demais públicos da instituiçã, adianta nota de imprensa.

Está prevista, entre as 16 horas e as 16h30, uma visita guiada à exposição do espólio do liceu, comissariada por Luís Bastos, seguida do colóquio com quatro apontamentos sobre a Escola e o seu Patrono: Os Fonte Bela e o seu Palácio, por Pedro Pascoal de Melo; O Jardim do Liceu, por Isabel Soares de Albergaria; Antero na Literatura, por Maria João Ruivo; e Antero na(s) Cidade(s), por José Andrade.

Após o debate, e pelas 17h45, terá lugar a sessão de encerramento com as intervenções dos presidentes da Câmara Municipal de Ponta Delgada, José Manuel Bolieiro, do Conselho Executivo da Escola Secundária Antero de Quental, Ulisses Barata, e da Associação dos Antigos Alunos do Liceu Antero de Quental, Pedro Gomes.