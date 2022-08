Letras Lavadas participa na 92ª edição da Feira do Livro de Lisboa

Segundo nota de imprensa, a editora Letras Lavadas, irá integrar a 92º edição da Feira do Livro de Lisboa no stand do El Corte Inglês.





Serão vários os livros da editora açoriana presentes na feira, tais como romance, ficção, história, turismo, ciências sociais e humanas, infantojuvenil, entre outros.





A Feira do Livro de Lisboa deste ano contará com 340 pavilhões e 140 participantes, apresentando um novo conceito, “recorrendo, para isso, a materiais sustentáveis para a exposição dos livros para venda, o que revela uma responsabilidade acrescida com o meio ambiente”, explica a nota de imprensa.





Os visitantes da feira poderão assistir a apresentações de livros, debates, sessões de autógrafos, entregas de prémios, entre outros eventos.





A nota de imprensa da Letras Lavadas relembra que os autores açorianos “são cada vez mais conhecidos pela sua qualidade literária, sendo certo que a nossa editora aposta em temas abrangentes da cultura açoriana e em geral, bem como do meio ambiente”.





Das últimas edições da Letras Lavadas “destacamos autores como António Machado Pires, José Carlos Cymbron, Paula Sousa Lima, Tomaz de Borba Vieira,Virgílio Vieira, Sandra Fernandes, Alexandre Borges, Henrique Levy, entre muitos outros”.