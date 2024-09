Leonor Januário e Simão Cordeniz Desportistas do Ano

Os atletas Leonor Januário e Simão Cordeniz receberam a maioria dos votos na votação online promovida pela Secretaria Regional da Educação, Cultura e Desporto (SRECD) e, por isso, vão ser distinguidos com o Troféu de Desportistas do Ano de 2023 no decorrer da XXIII Gala do Desporto Açoriano.



A revelação foi feita em conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo, pela SRECD, onde foram adiantados os nomes dos galardoados no evento que vai ter lugar na próxima terça-feira, dia 24, no Auditório do Ramo Grande, na Praia da Vitória.



Leonor Januário é ginasta do Clube de Atividades Gímnicas de Ponta Delgada e da Seleção Nacional de ginástica aeróbica e em 2023, na Turquia, sagrou-se campeã da Europa no escalão de juniores em individual feminino, depois de já ter alcançado medalhas de ouro nos opens internacionais do Cairo e do Japão e a medalha de prata no Open Internacional de Cantanhede.



Simão Cordeniz, jogador de basquetebol formado no Angrabasket e no Lusitânia, está atualmente no Centro Nacional de Treinos de Ponte de Sôr e joga no Beira-Mar, já tendo somado internacionalizações ao serviço de Portugal nos escalões de Sub-14, Sub-15 e Sub-16.



Na conferência de imprensa presidida pela secretária regional da Educação, Cultura e Desporto, Sofia Ribeiro, foi também revelado que o prémio Carreira e Prestígio vai distinguir Eduardo Monteiro, antigo diretor regional da Educação Física e Desportos, ao passo que Bruno França, presidente da Associação de Judo do Arquipélago dos Açores, vai ser distinguido com o troféu Prestígio Desportivo Anual.



Para além destes, o evento vai ainda distinguir Personalidades, Entidades, Resultados e classificações nacionais e participações internacionais, Alto Rendimento, Seleções nacionais, Comunicação Social e Jornalista, num total de 124 troféus que vão ser entregues.