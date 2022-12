'Leão' Jeremiah St. Juste tem contusão óssea no joelho esquerdo

Depois do 6-0 em Alvalade ante o ‘secundário’ Farense, no primeiro jogo do Grupo B de uma competição que venceram nas últimas duas edições, os ‘leões’ voltaram a treinar, com programa de recuperação para os titulares dessa partida.

Os restantes jogadores viram juntar-se-lhes “vários jovens da formação”, notam os lisboetas em comunicado, com St. Juste, cuja lesão já tinha sido adiantada na terça-feira pelo treinador Rúben Amorim, a constar do boletim clínico, a par de Luís Neto e Daniel Bragança.

O defesa-central de 26 anos foi contratado esta época aos alemães do Mainz, mas tem sido afetado por lesões, disputando até aqui 14 partidas, entre I Liga e Liga dos Campeões.

Os ‘verdes e brancos’ têm folga na sexta-feira e só voltam aos treinos no sábado, pelas 10:30, num apronto à porta fechada na Academia de Alcochete.