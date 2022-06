Lavoura vai ter 4,5 milhões da Região para investimento

Nesta edição, noticia-se ainda que as famílias com crianças em amas vão ficar isentas de mensalidade, como já acontece nas creches, e publica-se uma entrevista com o eurodeputado José Manuel Fernandes que defende que os Açores precisam de um POSEI para os transportes.

A notícia de um suspeito de tráfico na Lagoa que ficou em prisão domiciliária é outro dos destaques do jornal de hoje, onde também se pode ler uma entrevista ao diretor artístico da candidatura a Capital Europeia da Cultura 2027 e se revela que o processo do novo bispo deverá estar a seguir para Roma.