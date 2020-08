Last Minute Trio no Auditório do Ramo Grande

Constituído por Gonçalo Fouto (acordeão cromático), Gabriel Silva (baixo) e André Gomes (piano), os Last Minute Trio abordarão temas de Astor Piazzola, Chick Corea, Madredeus e José Afonso, de entre outros compositores, indica nota de imprensa.

Segundo Carlos Armando Costa, vereador da Cultura da Câmara Municipal da Praia da Vitória, “este evento enriquece a cultura musical praiense pela harmonia de estilos que o caracteriza, reunindo em palco músicos com origens no Alentejo (Portugal), em Curitiba (Brasil) e na Praia da Vitória (Açores), o que permite uma maior partilha de experiências neste espetáculo que é uma estreia”.

“O dinamismo cultural assenta também na valorização de talentos nas mais diversas áreas e das mais variadas formas de expressão. Esta é uma das nossas prioridades enquanto município, destacar a sua importância junto da comunidade na cultura local”, refere o vereador.



Os bilhetes para o evento, cujo preço individual é de cinco euros, podem ser adquiridos nos sítios habituais (bilheteira da Academia e Ticketline).

A bilheteira da Academia de Juventude e das Artes funciona durante os dias úteis, no horário das 09h00 às 17h00. No dia do espetáculo, a bilheteira do ARG abre nas duas horas antes do início do concerto.

No âmbito das recomendações de segurança da Autoridade de Saúde, o ARG terá uma lotação reduzida, sendo obrigatória a utilização de máscara.