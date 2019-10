Lara Martinho vice-presidente da bancada do PS na Assembleia da República

A nova líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, reconduziu Lara Martinho na vice-presidência da bancada, numa lista com cinco mulheres em 12 vice-presidências. Os Açores continuam, assim, representados na direção do Grupo Parlamentar do partido, que aposta na diversidade regional.





A lista de Ana Catarina Mendes para a direção esteve esta sexta-feira em votação, tendo sido aprovada com 91% de votos.

Recorde-se que a parlamentar açoriana pertenceu, na última legislatura, à Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, sendo vice-presidente da Comissão dos Assuntos Europeus e suplente nas comissões de Defesa Nacional, e de Agricultura e Mar.

Lara Martinho foi secretária-geral da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo entre 2010 e 2012, tendo exercido o cargo de deputada na Assembleia Legislativa Regional dos Açores entre novembro de 2012 e fevereiro de 2013, e foi administradora da Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores de 2013 a 2015.