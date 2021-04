Lara Martinho preocupada quanto ao futuro do Porto Espacial em Santa Maria

Recordando a exclusão dos dois concorrentes ao concurso para construção, operação e exploração do Porto Espacial, a vice-presidente do GPPS questionou o ministro Manuel Heitor se estaria em causa a concretização deste projeto, bem como de futuros projetos, como a criação do próprio hub espacial de Santa Maria, apelando para que se possa “desenvolver todos os esforços para que o Porto Espacial possa ser uma realidade na ilha”.





A parlamentar evidenciou a aposta deste governo no potencial dos Açores como forma de projetar Portugal enquanto ator estratégico no Atlântico, destacando o Air Centre como a prova “de que todos ganhamos quando aproveitamos o potencial das Regiões Autónomas”.





“No Air Centre vive-se hoje uma nova fase, com mais de 20 projetos programados para os próximos três anos, que representam um volume de financiamento de 1,6 milhões de euros e 12 colaboradores na ilha Terceira”, assegurou a parlamentar socialista, referindo ainda “a instalação da nova antena para rastreio de satélites que receberá diretamente em tempo real os dados enviados pelos principais satélites que cobrem o Atlântico Norte, incluindo os satélites das agências norte-americanas NASA e NOOA; a extensão da rede pública de comunicações científicas da Fundação da Ciência e Tecnologia aos Açores; o reforço da rede internacional e a criação do Observatório do Atlântico, na ilha do Faial”.





O Air Centre inclui ainda um conjunto de projetos em consórcios internacionais que já criaram mais de 120 novos empregos e um programa internacional de 60 bolsas de doutoramento.





Saliente-se que entre os novos projetos consta o desenvolvimento da Constelação de Satélites do Atlântico, que deverá ser financiado no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, Lara Martinho questionou o ministro quanto à forma como o Air Centre pode contribuir para a investigação e industrialização do setor espacial português, perguntando ainda em que medida a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia pode auxiliar na dinamização destes projetos.





Em resposta, Manuel Heitor sublinhou a relevância que se têm dado a esta matéria no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, anunciando nesse sentido a realização em Lisboa, nos próximos dias 10 e 11 de junho, da cimeira Portugal-África, “uma cimeira de alto nível nas questões da observação da Terra, para valorizar a relação da União Europeia com África nesta área”, bem como da conferência de alto nível europeia sobre as relações entre o clima e os oceanos, agendada para 3 e 4 de junho, em Ponta Delgada.