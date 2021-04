Lara Martinho aponta degradação no serviço prestado pelos CTT

A deputada do PS/Açores à Assembleia da República, Lara Martinho, chamou novamente a atenção do Ministro das Infraestruturas e Habitação para a degradação na prestação de serviços por parte dos CTT na Região.

“Na Região Autónoma dos Açores (RAA) continua a ser sentida a degradação na prestação de serviços por parte dos CTT. Os atrasos continuam a ocorrer nas encomendas entre Portugal Continental e os Açores, bem como no correio interilhas, afetando todas as ilhas”, frisou Lara Martinho em audição regimental ao Ministro das Infraestruturas e Habitação, na qual também alertou para a existência de dificuldades no envio de encomendas para o Canadá e EUA.

No decorrer da sessão, a vice-presidente do GPPS, citada em nota de imprensa, afirmou que “são múltiplos os relatos de situações em que as encomendas aguardam semanas pelo desalfandegamento, o que causa grandes contratempos aos cidadãos e penaliza fortemente as empresas açorianas”, assinalando que os atrasos nas encomendas de correio internacional para os Açores continuam a ser mais acentuados em determinadas ilhas. Situação essa que não se verificava antes da reorganização logística, nomeadamente com a eliminação de postos de desalfandegamento em Angra do Heroísmo e Horta.



“Fomos confrontados com uma nova dificuldade que se prende com a aplicação das novas regras sobre o envio de encomendas extracomunitárias que entraram em vigor a 1 de janeiro. A informação disponibilizada pelos CTT sobre o novo procedimento nos envios internacionais refere que o preenchimento do formulário exclusivamente online com os dados alfandegários do envio passa a ser obrigatório”, sob pena do seu envio poder vir a ser devolvido, salientou. Para tornar claro que este tipo de serviço é muito utilizado por idosos, muitas deles sem conhecimentos informáticos ou acesso à internet. Assim sendo, defendeu a necessidade de “salvaguardar que este tipo de serviço possa ser prestado nos balcões dos CTT e de forma gratuita”.