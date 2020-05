Lar do Nordeste já não tem casos ativos de Covid-19 em utentes

As últimas recuperações foram registadas nas últimas 24 horas e dizem respeito a três utentes do sexo feminino com idades compreendidas entre os 95 e 97 anos.

A cadeia de transmissão que atingiu o Lar do Nordeste foi a maior que afetou a Região, acabando por infetar meia centena de pessoas, entre utentes (38) e profissionais de saúde (12). Dos 38 utentes, 26 acabaram por recuperar da infeção por Covid-19, mas 12 não resistiram e acabaram por falecer. Segundo dados da Direção Regional de Saúde, desde o início do surto, 14 utentes do Lar do Nordeste mantiveram-se sem infeção pela Covid-19.

Quanto aos profissionais de saúde, oito já recuperaram e quatro ainda estão infetados com o novo coronavirus.

Neste momento, não há casos positivos ativos internados nas unidades de saúde da Região.

Até ao momento, já foram detetados na Região um total de 146 casos de infeção, verificando-se 121 recuperados, 16 óbitos e nove casos positivos ativos para infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença COVID-19, destes, oito na ilha de São Miguel e um na ilha do Pico.

Os casos positivos ativos distribuem-se pelas ilhas do Pico (1, no concelho de São Roque) e de São Miguel (8, dos quais metade no concelho do Nordeste, 2 em Ponta Delgada, 1 na Povoação e 1 na Ribeira Grande).

Existem ainda 583 vigilâncias ativas na Região.