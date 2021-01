Lances de bola parada penalizaram Santa Clara

O treinador do Santa Clara confessou estar triste pelo facto da equipa não conseguir bons resultados quando atua no Estádio de São Miguel.

“Sinto neste momento tristeza, porque em casa estamos a ter dificuldades a vencer”, referiu Daniel Ramos na conferência de imprensa após o confronto com o Famalicão, sublinhando que a sua equipa foi “extremamente penalizada” em “dois lances de bola parada: um penálti, um livre que se afigurava sem grande perigo e distante da baliza. É uma sensação de impotência, porque fizemos por merecer bem mais”, realçou.



Mais do que a questão da justiça, o treinador do Santa Clara sublinhou que a sua equipa controlou “o jogo e concedemos praticamente quase nada ao Famalicão do ponto vista de jogadas”. Todavia, os encarnados de Ponta Delgada acabariam por averbar a sétima derrota na temporada, a quarta no Estádio de São Miguel em sete jogos realizados (nos restantes venceu um e empatou dois).



Ramos lamentou ainda “que estamos a ser passarinhos, porque não estamos a utilizar todas as armas que temos”, revelando por isso o seu desencanto com o atual estado da modalidade, atendendo aos diferentes critérios utilizados pelas equipas de arbitragem.

“O futebol português está a entristecer-nos um pouco. É falta atrás de falta e falta e falta. Um jogo, se a equipa de arbitragem deixa jogar mais, nós estranhamos. Depois aparecem cinco seis jogos, que é falta, falta, falta, falta”, lamentou o técnico que ainda expressou dúvidas no lance da grande penalidade: “aquele lance acontece muitas vezes na área e muitos não são marcados”.