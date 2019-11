Lançamento do livro "Natália Correia: Um Compromisso com a Humanidade"

A apresentação da obra editada e inédita, da autoria da investigadora Ângela de Almeida, está a cargo de Filipa Martins, seguindo-se a inauguração da exposição "Natália Correia: Uma Resposta ao Estado do Mundo", que complementa a obra apresentada.





A sessão contará com a atuação do músico Luís Bettencourt, que vai apresentar temas do último CD, que contém poemas musicados de Natália Correia.





A exposição, comissariada por Ângela de Almeida, estará patente até 4 de janeiro.





Esta iniciativa visa tornar pública alguma da investigação feita no espólio documental de Natália Correia, figura incontornável do século XX em Portugal, pretendendo lançar um olhar sobre os estudos realizados sobre a escritora, no que diz respeito à sua posição profundamente humanista, que marca de forma indelével a sua posição crítica em relação ao mundo.





Por outro lado, pretende promover o interesse pelo estudo do legado de Natália Correia, chamando a atenção dos investigadores e do público em geral para a riqueza do espólio documental de Natália Correia e Dórdio Guimarães disponível na Biblioteca.





Para a exposição "Natália Correia: Uma Resposta ao Estado do Mundo" foram reunidos documentos e espécies bibliográficas representativos da temática abordada, essencialmente provenientes daquele arquivo.





O objetivo da mostra é dar a conhecer algumas das respostas ao estado do mundo que Natália Correia expressou através da literatura e, em especial, através da sua poesia.