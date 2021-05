Lançamento do livro "Jardim António Borges - Um Património Singular de Ponta Delgada”

Trata-se de uma edição conjunta da Câmara Municipal de Ponta Delgada e do Projeto Azores - Green Gardens, sob a coordenação científica de Isabel Soares de Albergaria, com o propósito de documentar a história e a caracterização do Jardim António Borges, refere nota de imprensa da autarquia.





O livro, de edição bilingue e impresso pela Nova Gráfica, é composto por textos de Ana Moura Arroz, Clara Neto e Sousa, Isabel Soares de Albergaria, João Mora Porteiro, Luís Ribeiro, Maria de Fátima Melo, Maria João Pereira e Rosalina Gabriel e fotografia de Pedro do Canto Brum.





"Jardim António Borges - Um Património Singular de Ponta Delgada” apresenta a perspetiva da visão e do projeto do seu fundador, António Borges da Câmara Medeiros, para este espaço da cidade; as várias fases da longa e efervescente vida do Jardim, bem com as diferentes utilizações públicas, e ainda a sua diversidade botânica e o compromisso para o futuro.





Maria José Duarte, presidente da autarquia de Ponta Delgada, que assina o prefácio do livro, irá presidir à sessão de lançamento.