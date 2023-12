Lançamento do livro “Bowie e as lagartixas voadoras” no Museu dos Baleeiros

O Auditório do Museu dos Baleeiros, nas Lajes do Pico, na ilha do Pico, vai acolher no dia 21, pelas 20h00, o lançamento do livro “Bowie e as lagartixas voadoras”, de Deolinda Ortins.