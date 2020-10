Lançamento do livro "Autonomia Política e a Razão de Estado. Quinhentos Anos de Antinomia", de Álvaro Dâmaso

As sessões decorrem na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, no próximo sábado, dia 17 de outubro, pelas 17 horas; no Salão Nobre dos Paços de Concelho de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, no dia 19 de outubro, pelas 18h30 e no Salão Nobre da Associação Amor da Pátria, na ilha do Faial, no dia 20 de outubro, pelas 18h30, indica nota de imprensa.

'Autonomia Política e Razão de Estado', é uma obra que procura responder a questões complexas, tendo em conta a Constituição da República Portuguesa e o Estatuto de Autonomia da Região Autónoma dos Açores, nomeadamente "como se distingue de outros modelos de partilha dos poderes de um Estado Soberano. Onde está a sua essência? Qual o seu conteúdo? Qual o seu valor no ordenamento jurídico em que se integra? É apenas uma lei como as demais? Dispõe imperativamente sobre que matérias? Qual é a sua utilidade real? Quais são as vulnerabilidades autonómicas?