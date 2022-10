Lançamento do livro “Arqueologia da Atlântida” de José Luís Neto

“Arqueologia da Atlântida” é obra de um autor que “colocou a arqueologia açoriana nas bocas do mundo, depois de a UNESCO ter reconhecido a carta arqueológica subaquática dos Açores como uma das melhores práticas para a proteção do património cultural subaquático do globo e depois de o património subaquático da região ter sido distinguido pela Comissão Europeia com a Marca do Património Europeu”, refere comunicado.





O autor procura mostrar como a “sobreposição de mitos, teorias, fantasias e ciências (embora excludentes na aparência), relativas à Atlântida e ao arquipélago açoriano, constituem um riquíssimo filão cultural e mental, que ainda hoje se reflete no modo como nos vemos a nós mesmos”.









José Luís Neto nasceu em Lisboa, em 1977. É diretor do Museu da Horta. Doutorado em Arqueologia pela Universidad de Salamanca e autor de uma dezena de livros da especialidade, conta com cerca de quatro centenas de artigos publicados nas áreas da história, arqueologia, património e museologia.