Durante o evento, os presentes serão brindados com uma atuação de Rafael Carvalho em viola da terra e acompanhado por Alexandra Ávila na voz.



A coleção Terra de Bruma – Pedras de Lava by Catarina Alves ficará aberta ao público de 10 até 28 de fevereiro 2023 na Azores in a Box nas Galerias Comerciais das Portas do Mar, lojas 15 – 16 de Segunda a Sexta-feira, das 10h00 às 18h00.