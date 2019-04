Lançado ‘site’ para transmitir resultados em direto na noite eleitoral

Em causa está a página da internet https://eleicoes-resultados.eu/ que, segundo o Parlamento Europeu, “será atualizada em tempo real em 26 de maio, durante a noite eleitoral, com os resultados a nível europeu e a nível nacional, à medida que estes forem sendo divulgados pelas autoridades competentes de cada país”.



Naquele ‘site’ é ainda possível encontrar informações sobre a composição do Parlamento Europeu desde 1984, a repartição de lugares por partidos nacionais e por grupos políticos desde 1979 e os resultados a nível nacional desde 2009, adianta a assembleia europeia em comunicado.



É, ainda, possível, comparar os resultados de diferentes eleições europeias através das ferramentas interativas disponibilizadas e descarregar a informação em diferentes formatos (json, xml, csv, jpg e png).



As eleições decorrem entre 23 e 26 de maio, consoante o Estado-membro, altura na qual os cidadãos europeus escolhem os seus representantes para a assembleia europeia.