Lagoa recebe galardão “Amigo do Desporto”

A atribuição da distinção, revela um comunicado da edilidade, teve lugar ontem numa cerimónia que decorreu no edifício Paços do Concelho e que contou com a presença do vereador da área do Desporto, Nelson Santos, e do presidente da Rede de Municípios Amigos do Desporto, Pedro Mortágua Soares.

O galardão “Município Amigo do Desporto” é um galardão atribuído pela plataforma Cidade Social e pela associação Portuguesa de Gestão do Desporto e esta distinção é o reconhecimento nacional do bom trabalho efetuado pelo município na área desportiva.



O Programa “Município Amigo do Desporto” constitui uma rede de 142 municípios portugueses.