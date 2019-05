Lagoa recebe Festival de Sabores do Mar

A Câmara Municipal de Lagoa em parceria com a Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada, leva a cabo, entre os dias 18 e 23 de junho, o Festival de Sabores do Mar.

Raia, bicuda, chicharro, veja, cavala entre outros, poderão ser degustados em dez restaurantes da Lagoa que fazem parte desta iniciativa.





Segundo nota de imprensa, esta iniciativa vem no seguimento da realização do Festival Lagoa Bom Porto – Festa em honra de S. Pedro Gonçalves Telmo, que se realiza de 20 a 23 de junho, no Porto dos Carneiros, constituindo já uma referência turística no concelho de Lagoa, aliada à valorização da atividade piscatória e da gastronomia à base de peixe, onde, nesta edição, será apresentado o pastel de raia, como iguaria gastronómica do evento.





Foi deixado também o desafio aos chefes de cozinha de todos os restaurantes que possam aprender a confecionar o pastel de raia com a Escola de Formação Turística e Hoteleira de Ponta Delgada, para que este possa ser servido como entrada das suas ementas, nos dias do festival.