Lagoa leva animação de Natal a todos os bairros sociais do concelho

A presidente da Câmara municipal da Lagoa quer que a animação natalícia do concelho chegue a todos os lagoenses, tendo alargado o programa da quadra a todos os bairros sociais.



“Normalmente os bairros sociais têm um estigma de zona de periferia e menos interessante, mas nós há três anos que temos vindo a trabalhar o Natal com estes bairros. Este ano o Natal vai chegar a todos os bairros sociais da Lagoa”, revelou Cristina Calisto, no domingo, à rádio Açores TSF, explicando: “Começamos na Praça de São Pedro convidando a população a decorar uma árvore de Natal. No ano passado chegamos ao bairro da Longueira e este ano vamos a todos os bairros sociais.”

Com esta iniciativa, a autarca lagoense considera estar a contribuir para a promoção do espírito de comunidade e natalício, assim como para uma cidadania ativa.

Cristina Calisto realçou ainda que, este ano, o concelho da Lagoa tem preparado várias iniciativas que se vão realizar durante este mês.

“Preparamos uma grande quadra natalícia na Lagoa, queremos que este espírito e que esta quadra seja vivida pelos lagoenses e por quem nos visita”, afirmou, explicando que este ano a iluminação de Natal foi inaugurada mais cedo, a 1 de dezembro, e está aberta a toda a população uma pista de gelo musical, entre outras atividades.

De acordo com Cristina Calisto esta aposta visa responder às solicitações dos empresários locais.

“Os empresários transmitiram-me, ainda no Natal passado, que queriam uma cidade com vida e com pessoas. E apesar de hoje em dia o modelo de negócio ser diferente, naturalmente que, com os filhos na pista de gelo, os pais podem visitar o comércio aqui em redor, mas sobretudo a cidade ganha vida”, destacou.



A presidente da Câmara realçou ainda que a pista de gelo inaugurada no domingo é ecológica e amiga do ambiente, porque “não tem qualquer consumo de energia elétrica para a sua refrigeração, nem consumo de água, tendo em conta que terá gelo sintético”.



“Estão aqui conjugados um conjunto de fatores que trarão pessoas à Lagoa”, disse, acrescentando que a pista de gelo estará aberta até aos Reis, de segunda a domingo.

Refira-se ainda que não será cobrado qualquer custo pelo usufruto da pista de gelo, devendo apenas obedecer às regras de entrada e saída da mesma, bem como de entrega e devolução de patins e capacetes.

No domingo foi também inaugurado o Presépio das grutas do Convento de Santo António, um presépio contemporâneo que ficará em exposição durante todo o ano.

“Aproveitamos as grutas existentes no Convento de Santo António, conhecido como Convento dos Franciscanos, nas quais decidimos expor este Presépio durante todo o ano. No Convento dos Franciscanos já temos o nosso núcleo museológico do Presépio. Assim dentro do edifício fica o núcleo para quem se interessa pelas questões da história e da cultura e no exterior as grutas proporcionam um presépio contemporâneo”, descreveu.

No próximo fim de semana, a Praça de Nossa Senhora do Rosário vai receber a visita do pai Natal, que estará na casa construída para si disponível para tirar fotografias com todos que assim o desejem.

Durante todos os fins de semana deste mês estão agendadas atuações musicais, com os Sax N’Fun, Som do vento, Grupo de Cantares Tradicionais de Santa Cruz, Ritmos - Grupo de Gaiteiros, entre outros.

Já a passagem de ano será celebrada na Vila de Água de Pau com um concerto musical e um espetáculo de fogo-de-artifício.