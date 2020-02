Lagoa e Angra do Heroísmo na Taça CPK

Nesta competição participam dezenas de clubes filiados naquela associação, sendo dos Açores o Centro de Karaté de Lagoa (CKL) e o Clube de Karaté-do Shotokan de Angra do Heroísmo (CKSAH). Pelo CKL vão estar presentes as atletas Sara Pereira e Maria Sousa, acompanhadas pelo técnico António Moniz, enquanto que a representação do CKSAH é constituída por Ana Andrade, Afonso Lencart Costa, Beatriz Castro, Carolina Pires, Daniela Reis, Eduardo Silva, Inês Barbosa, Isabel Leandres, João Gonçalves, João Lencart Costa, João Pereira, Leonor Lourenço, Madalena Van-Zeller, Mariana Fernandes, Martim Ferreira, Pedro Lencart Costa, Rodrigo Barbosa, Tomás Silva, bem como os técnicos e dirigentes Cátia Lobão, Pedro Correia, João Barbosa e João Castro.