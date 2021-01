Lagoa divulga vencedores do concurso de presépios

Segundo nota do município, nesta edição na categoria de Presépio Tradicional, na Classe I – Pessoas Singulares, o primeiro prémio foi atribuído a Emanuel Maré, o segundo a Tiago Tavares e o terceiro a Rúben Alcaidinho.

Já na Classe II – Escolas, Jardins de Infância, Creches, Ateliers de Tempos Livres e Catequeses do concelho venceu a Escola EB1/JI Prof. Octávio Gomes Filipe, seguindo-se a Creche e Jardim de Infância “O Ninho” e a Escola EB1/JI Francisco Carreiro da Costa, em terceiro lugar.

Na Classe III - Instituições Públicas ou Privadas do Concelho, venceu o primeiro prémio a Junta de Freguesia da Ribeira Chã e a Casa de Acolhimento Residencial – Centro Social Nossa Senhora do Rosário, alcançou o segundo lugar, não tendo havido mais participantes nesta classe.



Na categoria de Presépio Original, na Classe I – Pessoas Singulares, venceu a família Medeiros, ficando em segundo lugar, Sandra Paula Ponte Silva e em terceiro, Graça Freitas.

Por sua vez, na Classe II – Escolas, Jardins de Infância, Creches, Ateliers de Tempos Livres e Catequeses do concelho, o primeiro classificado foi a Creche e Jardim de Infância “O Pardal” – Centro Social N. Senhora do Rosário, seguindo-se a EBI de Água de Pau, em segundo lugar, e a turma 6.º E da EBI de Água de Pau, em terceiro.

Finalmente, na Classe III – Instituições Públicas ou Privadas do Concelho, o primeiro classificado foi o Centro de Dia do Centro Sócio Cultural de São Pedro, seguido do CATL do Centro Sócio Cultural de São Pedro, em segundo, e da Associação ARRISCA, em terceiro.

Na mesma nota, o município recorda que “neste ano atípico, devido à situação pandémica que atravessamos e em prol da segurança de todos, não terá lugar a cerimónia de entrega dos prémios”, explicando que, todos os vencedores serão contactados pela edilidade.

A classificação final do concurso resultou do somatório da votação do público, realizada online, com a do júri designado que nesta edição foi constituído pelos seguintes membros: Odete Cabral, Igor Espínola de França, Padre João Martins Furtado, Zaida Lopes Pereira e João Arruda.