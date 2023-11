A informação foi avançada pela autarquia de São Miguel, acrescentando que o galardão foi atribuído no âmbito do XX Seminário dos Municípios Amigos do Desporto, no dia 18, em Vila do Porto, na ilha de Santa Maria.

O Galardão de "Município Amigo do Desporto" , que destaca o compromisso da Câmara Municipal de Lagoa em proporcionar oportunidades de atividade física e desportiva à sua comunidade, promovendo, assim, um estilo de vida ativo e saudável, sublinha a autarquia.