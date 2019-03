Lagoa comemora o 7º aniversário de elevação a cidade

Desta forma, o dia 11 de abril, irá começar com a habitual alvorada e hastear das bandeiras, que conta com a participação das duas filarmónicas da cidade, no edifício dos Paços do Concelho. À noite, pelas 21 horas terá lugar o concerto musical, levado a cado pelo Magma Gospel, na igreja do Convento de Santo António, em Santa Cruz.





De acordo com nota de imprensa, ao longo do mês de abril, haverá lugar para outras atividades culturais, que visam celebrar esta data, desde logo com a sessão do Inspiral, com o Workshop de Cristovám, em parceria com a Sociedade Filarmónica Estrela D’ Alva, que se realizará a 6 de abril, no Salão Paroquial da Igreja Matriz de Santa Cruz, pelas 21 horas.





No dia 7 de abril, poderá assistir-se a um concerto de Órgão de Tubos e do Coro de Câmara do Coral de São José, pelas 17 horas, na Igreja de Nossa Senhora do Rosário.





A 18 de abril, será assinalado no Convento dos Franciscanos, o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios com o projeto “No meu Tempo”, que comporta uma visita guiada ao Convento, espaço onde será também inaugurada a III fase do Núcleo Museológico do Presépio e a Rota dos Bonecreiros da Lagoa, no dia 24. Ainda neste dia, será celebrada a 'Liberdade' com o habitual concerto musical do Grupo de Cantares Tradicionais de Santa Cruz, no Cine Teatro Lagoense, Francisco d’ Amaral Almeida.







Previsto para o dia 26, o Convento dos Franciscanos acolhe a exposição fotográfica do lagoense Rui Soares.





Para além disso, no dia 29 de abril, será inaugurado o projeto “Biblioteca na Rua”, pelas 10 horas, junto à Biblioteca Tomaz Borba Vieira, no Convento de Santo António. Trata-se de um novo projeto que pretende desenvolver competências de leitura, criatividade e promoção cultural, centrado nas faixas etárias em idade escolar e na população em geral, no sentido de pautar a vivência numa “cidade inteligente”. Prevê-se a utilização de uma biblioteca móvel, que será instalada em cada uma das cinco freguesias do concelho, ao longo dos cinco dias úteis da semana. Este veículo disponibilizará o empréstimo de livros, requisitados presencialmente, ou através do sistema informático das bibliotecas, bem como periódicos de leitura rápida. Os locais de permanência da biblioteca móvel variarão ao longo do ano, privilegiando as zonas balneares na época estival.





No dia 30 de abril, decorrerá uma sessão de Cidadania e Educação para a Política intitulada “A participação ativa dos jovens na sociedade atual”, que será dinamizada pela Associação dos Amigos do Calhau.





A nível desportivo, serão proporcionadas variadas atividades, com destaque para o Karting Lagoa, que terá lugar no dia 7 de abril, nos arruamentos do Tecnoparque e às 9 horas. Agendado para dia 14 de abril está o Desafio Vertical O947, com início na Baixa d'Areia, um evento de trail running, de competição e lazer, que levará os atletas a percorrer os trilhos da Lagoa, desde o nível do mar até ao seu ponto mais elevado, o Pico da Barrosa.