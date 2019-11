Lagoa assinala Semana da Prevenção de Resíduos

Para a edição deste ano, a autarquia da Lagoa tem preparadas várias ações de sensibilização intituladas “Mude os seus Hábitos, reduza os seus Resíduos”, a decorrer entre os dias 18 e 22 de novembro, pelas escolas do concelho.



O objetivo é ensinar aos mais pequenos todo o ciclo de vida de um resíduo, desde o seu ato de compra até ao seu “abandono”, explicando a política dos 3´Rs e a sua importância, explica nota de imprensa.



Igualmente será realizado um jogo com o intuito de verificar se a componente teórica foi bem interiorizada. Nas escolas que possuem uma horta, será abordada a importância da compostagem, com uma explicação por parte das técnicas do CEFAL, que irão ensinar os mais pequenos a valorizar os resíduos orgânicos e a fazer compostagem.



O CEFAL irá realizar mais uma atividade, no dia 20 de novembro, no Parque Municipal de Máquinas, que irá envolver os funcionários da edilidade. A atividade é intitulada de 'Árvore da Vida' e pretende ser uma ação de sensibilização sobre os resíduos, apelando à redução e reciclagem, enquanto se desenvolve uma ligação entre as pessoas.



Consiste na elaboração de uma árvore, utilizando um fio vermelho e pequenos cartões decorados ou escritos por aqueles que queiram partilhar ideias sobre como melhorar a redução de desperdícios.