Lagoa aposta no projeto "A Avó Veio Trabalhar"

Numa iniciativa do Centro Regional de Apoio ao Artesanato (CRAA), através da Vice-Presidência do Governo em parceria com a autarquia de Lagoa, o projecto será desenvolvido e monitorizado por Susana António e Ângelo Compota, cofundadores do mesmo em território nacional.



Desta forma o auditório da Câmara Municipal de Lagoa, acolheu uma sessão informativa, adianta nota de imprensa. De acordo com Sofia de Medeiros, diretora do CRAA, “o objetivo é criar um grupo de trabalho com artesãos e seniores dos centros de dia do concelho de Lagoa, que irão trabalhar na Cowork da Azores Craftlab, a qual funcionará como laboratório criativo de produtos, workshops, exposições, comercialização das peças produzidas e intercâmbios”.



Este projeto começou, em Lisboa, há 4 anos e meio, pelas mãos de Susana António que citada na mesma nota, afirma que “os Açores apresentam-se como um terreno fértil para uma iniciativa do género, onde o know-how artesanal ainda está muito presente na população, e sendo um projeto que explora a dinâmica intergeracional, o design e o empoderamento sénior, através do artesanato, possui um grande potencial de escalar e diversificar a sua oferta”.



Susana António acompanhará o projeto na Região, uma semana por mês, onde trabalhará com as idosas nos vários processos criativos, em parceria com os vários centros de dia do concelho de Lagoa.