Lagoa acolheu exposição de meios e agentes da Proteção Civil

A mostra decorreu na Praça da Nossa Senhora da Graça, no Rosário, e teve como objetivo dar a conhecer a toda a comunidade educativa os agentes e os meios que mobilizam, em caso de emergência ou catástrofe, bem como a forma como se articulam, sensibilizando toda a população para a temática.







Esta iniciativa partiu do Clube de Proteção Civil da EBI de Lagoa, um "projeto iniciado este ano e que pretende dar formação a crianças a partir dos 8 anos de idade, com a realização de ações de sensibilização nas escola", adianta nota de imprensa.





Desta forma, a Praça de Nossa Senhora da Graça encheu-se com dezenas de crianças das várias escolas do concelho, onde puderam ter contato com todos os meios e agentes da Proteção Civil, como os Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada, a Unidade Especial da Polícia de Segurança Pública, o Exército, o Gabinete de Proteção Civil da Câmara Municipal de Lagoa, o Grupo de Mergulho Forense e grupos de escoteiros do concelho.





Após a visita à exposição, as entidades presentes reuniram-se para um briefing onde delinearam o plano para um futuro simulacro, onde todos mostraram interesse em participar.







Cristina Calisto, presidente da autarquia realçou, citada na mesma nota, “o importante papel do Clube de Proteção Civil da EBI de Lagoa neste projeto”, mostrando “total disponibilidade para colaborar na ideia do simulacro”, possivelmente a acontecer no próximo mês de setembro.