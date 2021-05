Laboratório francês Sanofi pode ter vacina até ao final do ano

"A vacina estará disponível, espero, no fim do ano. Assim que os resultados da terceira fase de ensaios forem concluídos e se forem bons, vamos registar a vacina juntos das autoridades norte-americanas e europeias e estará disponível no último trimestre do ano", disse Olivier Bogillot em declarações ao canal de televisão BFMTV.

O laboratório Sanofi tem como maior acionista o gigante francês L'Oreal, com o fundo americano BlackRock na segunda posição.

A notícia de uma nova possível vacina é conhecida na altura em que a tendência dos números em França continua a mostrar uma forte diminuição no número de pessoas hospitalizadas.