Kim Clijsters regressa em março no torneio de Monterrey

Numa publicação na conta oficial da rede social Instagram, Clijsters revelou que espera disputar o torneio mexicano, entre 02 e 08 de março, seguido de Indian Wells (de 11 a 22 março), prova norte-americana que conquistou em 2003 e 2005, e de Charleston (entre 04 e 12 de abril), igualmente no Estados Unidos.

“Faltam apenas mais algumas semanas. Estarei pronta para regressar aos ‘courts’. Mal posso esperar”, afirmou a tenista, de 36 anos, num vídeo publicado no mesmo site.

Clijsters, que já tinha anunciado o regresso em setembro deste ano, esperava disputar o Open da Austrália, em janeiro, mas um problema no joelho acabou por adiar o retorno à competição.

Antiga líder do ranking WTA, a tenista belga retirou-se em 2012, com 41 títulos no currículo, incluindo três US Open (2005, 2009 e 2010), um Open da Austrália (2011) e três Masters (2002, 2003 e 2010).

Clijsters já tinha abandonado antes o circuito, em 2007, para ser mãe, mas regressou em 2009.