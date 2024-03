Kiev volta a pedir ao Ocidente ajuda para enfrentar ataques "bárbaros" russos

Um ataque com ‘drones’ (aparelhos não tripulados) causou também a morte a um civil e ferimentos num outro homem, na localidade de Myrivska, de acordo com o governador da região de Dnipropetrovsk, no centro-sul da Ucrânia, Serguiï Lyssak.

Do lado russo, morreu um civil e outros dois ficaram feridos por um ‘drone’ ucraniano, que caiu num prédio de habitação em Belgorod, localidade próxima da fronteira da Ucrânia, segundo o governador regional, Viatcheslav Gladkov.

A Ucrânia acusou hoje a Rússia de ter disparado 99 ‘drones’ e mísseis contra o seu território, 84 dos quais terão sido destruídos pelo sistema de defesa ucraniano.

Moscovo intensificou os seus ataques aéreos contra a Ucrânia nas últimas semanas, visando sobretudo as infraestruturas energéticas, em resposta aos ataques ucranianos nas regiões fronteiriças russas.

No seu relatório diário, o exército russo confirmou ter atacado durante a noite infraestruturas energéticas, mas também “defesas antiaéreas” ucranianas com mísseis, nomeadamente hipersónicos, e ‘drones’.

No total, dez regiões foram alvo de ataques na Ucrânia, e seis pessoas, entre as quais uma criança, morreram nessas incursões, segundo o Governo ucraniano.

A Ucrânia, que foi invadida pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022, depende da ajuda do Ocidente em armamento para fazer frente às tropas russas.

Kiev lançou uma contraofensiva no verão com resultados modestos, que atribuiu ao atraso na chegada de armamento, e tem criticado as hesitações de alguns países no envio de armas.

Moscovo respondeu à contraofensiva com um aumento dos ataques contra a Ucrânia nos últimos meses.

A ofensiva militar russa na Ucrânia mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).