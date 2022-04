Kiev reclama o direito de atacar alvos militares russos

“A Rússia está a atacar a Ucrânia e a matar civis. A Ucrânia defender-se-á por todos os meios, incluindo ataques em armazéns e bases de assassinos russos. O mundo reconhece este direito”, escreveu Podoliak na rede social Twitter, citado pela agência francesa AFP.

A Rússia tem acusado as forças ucranianas de efetuarem ataques em solo russo nas últimas semanas, incluindo em duas aldeias na região fronteiriça de Belgorod e numa aldeia na região de Bryansk em meados de abril, sem que Kiev o confirme.

No início de abril, o governador da região de Belgorod alegou que helicópteros ucranianos tinham disparado contra um depósito de combustível.

A 25 de abril, ocorreu um incêndio num grande depósito de combustível em Bryansk, uma cidade a 150 quilómetros da fronteira com a Ucrânia que serve de base logística para a ofensiva militar russa.

As autoridades russas não especificaram as razões do incêndio.